Comodidad y estilo no están reñidos y lo hemos comprobado, pero tampoco lo está la primera con la elegancia. Y una prueba de ello son los mule joyas que tanto se llevan este verano. Y es que pocos zapatos hay como ellos, porque tan pronto te visten día a día como lo hacen para una de las ocasiones especiales del verano.

Nunca antes hubiéramos imaginado que un zapato elegante fuera no solo cómodo sino también práctico . Pero un ejemplo claro de ello son los mule joyas. Se llevan con vaquero y con vestidos largos o faldas, elevando aún más los segundos y haciendo a los primeros aptos para un día en la oficina o una cena algo más formal. Es decir, son capaces de transformar todo un estilismo de un solo gesto .

Además, con los mule joyas no se necesitarán casi más accesorios que completen el look , simplemente con ellos valdrá porque ya toman presencia y aportan brillo por sí solos. Pero esto también hace que sea importante tener en cuenta que es muy sencillo caer en recargar demasiado el estilismo, así que, con mule joyas lo mejor es apostar por la sencillez y dejar que sean ellos los protagonistas absolutos .

Sin duda, son un fondo de armario básico ya a estas alturas, y se encuentran en cualquier vestidor que se precie. Y es que, a pesar de que tienen mucha personalidad y brillan por sí solos (literalmente) con esa pedrería frontal que les caracteriza, son como un vaquero o un vestido negro mini, es decir, un básico que soluciona cualquier look . ¿Aún no tienes tus mule joyas? Aquí seis ideas para hacerte con los tuyos y sacarles todo su partido este verano.

Esta es la forma en la que más se encuentran los mule , y especialmente para el verano, como estos de Luis Onofre, calados, para ser mucho más frescos y ligeros que unos mocasines más tradicionales, a pesar de que ya de por sí van destalonados. De por sí, estos mocasines destalonados se pueden llevar con cualquier estilismo , aunque es cierto que no son los más aptos para la noche.

Los mule se caracterizan por ser unos zapatos elegantes pero planos y destalonados , aunque a veces hay ciertos detalles que los transforman dando un poco de personalidad y, reconozcámoslo, haciéndolos algo más cómodos. Por ejemplo, esa cinta por detrás que los sujeta al talón , algo que los hace muy todoterreno. Así, se tiene lo mejor de los dos mundos. Y es que no hace falta renunciar a la comodidad para tener elegancia. Estos son de Zara, están disponibles en tres colores, amarillo, verde y negro y cuestan 49,95 euros.

Otro de los detalles que se les suele aplicar a los mule , y más en concreto a los mule joyas, es un pequeño tacón . Este no debe ser demasiado alto sino más bien bajito o medio y suele ser fino . De esta forma, estiliza mucho la parte inferior de las piernas, da un poco de altura y aporta un extra de elegancia al zapato, que ya es sofisticado de por sí. Un ejemplo son estos mule joyas de Uterqüe, disponibles de la talla 35 a la 41 por 99 euros.

Los mule joyas también pueden ser algo más casuales e informales . En ese caso pierden la pedrería a modo de joya , sí, pero no abandonan los detalles ni la presencia y protagonismo dentro del look al que acompañan. En el caso de estos mule de Lodi, las joyas o los detalles que los hacen diferentes son las tachuelas. Están rebajados a 103,20 euros.

Pero si por algo se caracterizan los mule del tipo que sean es por que recuerdan a esos zapatos mucho más cómodos aún que ellos: las babuchas . Son prácticamente sus herederos, salvo que estos adquieren un grado más de sofisticación. Pero con los detalles joya no es para nada necesario, podrás llevar tus babuchas a todos los eventos y escenarios que desees . Estos mule joyas son de Kurt Geiger London y están disponibles en Zalando por 149,95 euros.

No todos los mule joyas tienen que tener por “joya” esa pedrería que tanto les caracteriza, sino que también pueden tener otras piedras que usamos en la joyería a modo de decoración. Y no hablamos de nuevo de las tachuelas, sino de las perlas. Los mule joyas con perlas son una forma más discreta de apostar por este tipo de calzado, que a veces puede parecer demasiado sobrecargado. Además, se adaptan a cualquier look. Estos mule joyas con perlas son de Shein y cuestan 18 euros.