Las cangrejeras nos acompañaron en nuestra infancia en las largas jornadas de playa como el calzado imprescindible.

Ahora han confirmado su regreso y toman las calles en los looks más urbanos y de tendencia.

Te contamos cómo llevar la sandalia más trendy esta temporada y presumir de un outfit infalible.

Las cangrejeras tenían todas las papeletas para convertirse en un calzado de tendencia: cómodas, con aire nostálgico, 100% comfy y versátiles a más no poder. La sandalia más trendy va a ser uno de los must de la temporada primavera-verano y te proponemos los looks infalibles para lucir tus cangrejeras con estilo.

El calzado de nuestra infancia se ha hecho adulto y no nos faltan muestras de ello. Gucci o Celine las han incluido en sus colecciones, y Alexa Chung diseñó sus propias cangrejeras la temporada pasada. Tanto para los días de playa como para las largas jornadas en la ciudad, las cangrejeras están más vigentes que nunca.

Aunque las tengamos asociadas a nuestros veranos de infancia y juventud, allá por la década de los 80, las cangrejeras se venían usando desde 1946 en Francia. Las diseñó Jean Dauphant tras las II Guerra Mundial y las producía en su fábrica de plásticos, ya que el cuero de las sandalias de los pescadores en las que se inspiró escaseaba en esa difícil época.

Tras varias idas y venidas en el mundo de la moda, se han convertido en un calzado imprescindible para muchas vips, y las puedes encontrar en cuero, goma o piel sin curtir. Los colores son de lo más variado, pero a la hora de pensar en sandalias de vestir, el negro, el marrón y el blanco son los que están arrasando. Aquí tienes diferentes looks para adaptar tu modelo favorito de cangrejeras a los meses más soleados del año.

Con pantalón blanco

El pantalón más primaveral regresa un año más para terminar de convencernos de las infinitas posibilidades que tiene a la hora de crear nuestros outfits diarios. Y lo hace en todos los modelos de pantalón posibles, para que encuentres el que más te favorezca y descartes la idea de que el blanco engorda. La frescura que transmite el pantalón blanco combina a la perfección con unas cangrejeras, a medio camino entre el zapato cerrado y la sandalia, con el añadido de que quedan bien con el color que elijas, incluyendo el blanco.

Con vestido veraniego

Sin lugar a dudas esta es una de las mejores opciones a la hora de pensar en cómo combinar nuestras cangrejeras. Si sumas la prenda veraniega por excelencia con el calzado que más rezuma olor a playa no hay posibilidad alguna de error. Prueba a llevarlas con todo tipo de vestidos, aunque la opción ganadora será siempre uno de corte fluido, fresco y vaporoso que, junto a unas cangrejeras, sea capaz de hacernos sentir como si estuviéramos junto a la orilla del mar aunque estemos en medio del asfalto.

Con peto vaquero

Los petos vaqueros son otra de esas prendas que han supuesto un auténtico revival y que podemos llevar a cualquier edad. Una de las que mejor defiende este mono de toda la vida es Alexa Chung, que ha elegido uno para presentar las cangrejeras diseñadas por ella misma. Un look casual a más no poder de los que nos quitan años de encima al instante y que no puede ser más trendy. Claro que no podemos ignorar que las cangrejeras de Alexa son una combinación ideal entre las clásicas playeras y un zapato ideal para recorrer la ciudad a todas horas.

Con shorts

Esto era inevitable: calzado veraniego y shorts, una mezcla que tiene que funcionar sí o sí. Y que, además, podemos llevar un poco más allá. Si los pantalones (muy) cortos los reservas para los días de playa y piscina, te animamos a que saques tus cangrejeras el día que lleves bermudas, un pantalón que se adapta mejor a cualquier situación. Tendrás el éxito asegurado.

Con calcetines...de rayas

Hemos asimilado por fin que las sandalias se pueden llevar con calcetines. Las prescriptoras de moda de todo el mundo hace tiempo que dieron su bendición a una mezcla que, en un principio, nos horrorizaba. Pero la moda tiene esa capacidad única de hacernos cambiar de opinión cuando menos nos lo esperamos. Y las cangrejeras con calcetines hemos de admitir que nos han convencido desde el primer momento. Hay muchas influencers que las luces con calcetines oscuros, y les sientan de maravilla. Pero vemos a Blanca Miró llevarlas con calcetines a rayas y sabemos con seguridad que es la apuesta ganadora.

Y, por supuesto, en tus looks playeros

De pequeños las cangrejeras eran, ante todo, el calzado de los días de playa y piscina, y eso no ha cambiado. Queremos llevarlas en nuestros looks urbanos, ya que es sin duda el territorio que han conquistado con estilo, pero sin olvidarnos de su esencia, que las hace ideales para las vacaciones. Si no te resistes a las de cuero, lo entendemos perfectamente, pero no te olvides de tener unas de goma que puedas ponerte con tu ropa de baño preferida.