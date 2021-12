Los influencers de moda que más han triunfado este año: de María Pombo a Mery Turiel

Son las responsables de muchos de nuestros looks y analizamos con lupa cada prenda que llevan y cómo la combinan. Las influencers de moda marcan tendencia a cada paso, las marcas se rifan que lleven y usen sus productos, y su número de followers no deja de crecer. Copiar al 100% sus looks no siempre es posible, en unas ocasiones porque llevan prendas que se escapan con creces a nuestro presupuesto, y en otras porque las combinaciones, por muy top que sean, no son fáciles de llevar en el día a día.