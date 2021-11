No hay tejido que remita más al lujo y a lo sofisticado que el terciopelo, y las tendencias de esta temporada nos confirman que ya no hay que limitarlo a la ropa de fiesta (aunque siga presente). Contar con prendas de lo más casual en terciopelo, o con detalles en este tejido es todo un must este otoño. A los colores tradicionales, además, se incorporan estampados de lo más atractivos para crear looks sensacionales.