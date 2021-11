Hoy es un clásico que sigue muy presente tanto en las colecciones de temporada como en los looks de street style y aunque no es la prenda más cómoda del mundo, si es una de las que más favorece.

Si te dicen que combines una falda lápiz con una americana hay poca novedad, lo que consigue que el look sea nuevo es el largo de la falda y el color de la chaqueta. Un largo midi con una blazer de color saturado es una apuesta de tendencia que no puedes dejar pasar.

Victoria Beckham ha reinterpretado el look working girl con tres piezas básicas del armario de la mujer trabajadora de los ochenta: el abrigo, la camisa y la falda lápiz. No ha cambiado las piezas, pero si los códigos porque la falda no es negra, sino blanca; la camisa no es blanca, sino celeste; y el abrigo tiene un estampado de cuadros que en lugar de a la oficina te lo llevarías de cena.