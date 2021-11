Sabemos que los trajes con americana nos ayudan a ir impecables en cualquier situación. Pero si además queremos darle un plus de estilo a nuestro look con traje, no hay mejor forma de hacerlo que llevado uno con americana corta o crop. No hay fashionista que no haya lucido este tipo de americana, bien en un twin set, bien combinada con otras prendas, como unos jeans.