El azul marino es uno de esos colores que nos provoca tanta admiración como precaución. No hay duda de que es elegante, bonito y sienta bien a todo tipo de tonalidades de piel. Pero el temor a que pueda resultar anodino o a no saber combinarlo con acierto puede hacer que no lo luzcamos tanto como nos gustaría. Y la verdad es que es más sencillo de combinar de lo que parece y puede hacer que marquemos la diferencia al llevarlo en nuestro looks. De hecho, las que más saben de moda lo incorporan sin dudarlo a sus mejores outfits.