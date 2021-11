Ha llegado el momento de lucir las nuevas tendencias de la temporada . Y para el día a día lo tenemos claro: queremos looks casual que derrochen estilo y sean cómodos de llevar. Lo cierto es que las prendas más trendy del momento nos lo ponen fácil, porque parte de su éxito es que parecen estar pensadas para todo tipo de combinaciones: botas engomadas, prendas de puntos, jerséis de rayas, sudaderas, o trajes se posicionan como la clave de unos outfits impecables para esta época. Aquí tienes nuestras selección de los mejores look casual para este otoño-invierno que querrás llevar a todas horas.

Comenzamos con uno de nuestros looks favoritos. El traje de chaqueta se ha modernizado con la versión con bermudas , y no encontramos forma más ideal de llevarlo que como Olivia Palermo con botín negro de estilo militar.

Esta temporada los looks se llenan de colorido , y quien mezcla, gana. Toma nota del estilismo tan ideal que luce Amelia Bono porque es digno de imitar para llenar tus días de frío de optimismo (y estilo) .

Las sudaderas se han convertido en una de nuestras prendas favoritas y ya sabemos que para llevarlas no es necesario que sea en un look sport. Mira qué bien le queda a María Pombo la suya combinándola con una mini de cuadros.

Es difícil que una gabardina de corte clásico no quede bien con cualquier look casual, pero hay algunos con los que destaca más que con otros. En este outfit, es la mejor opción de abrigo para complementarse con unos pantalones de piel en color negro.

Dos tendencias de la temporada en un mismo look con un resultado sensacional. Los pantalones cargo ya se han confirmado como un must al que vamos a sacarle más partido del que imaginamos. Y una de las formas de hacerlo es, tal y como ves, con una blazer efecto piel.

Las chaquetas de tweed inspiradas en las que lucía Coco Chanel siguen siendo uno de los puntos fuertes de nuestro armario, y este otoño-invierno viven uno de sus mejores momentos. Tal y como lleva la suya Alexandra Pereira, con camisa masculina, no puede ser más cool.

Los vestidos de punto llegan dispuestos a darlo todo este año porque no les falta detalle: son calentitos, estilosos, cómodos y favorecen . Las tonalidades tierra parece que van a arrasar, literalmente, y para rematar el look y que sea de máxima tendencia, solo necesitas unas botas blancas. Infalible.

El punto en todas sus versiones va a ser nuestro mejor aliado para hacerle frente al frío con estilo. Este look tan sencillo es impecable, con un cardigan maxi en un color llamativo (abran paso al color) y jeans . Para que quede lo más relajado posible, sin perder ni un ápice de estilo, solo necesitas tus deportivas.

Fíjate bien en este look y no dudes en copiarlo de arriba a abajo, porque es sensacional. Los jerséis de rayas no faltan en el armario de las expertas en moda, y saben cómo llevarlo para conseguir ese outfit tan especial que todas queremos imitar. Este ejemplo es uno de ellos, y solo necesitas tus jeans y unos mocasines negros.