Mireia Canalda, preocupada por la enfermedad de su hija Inés, de 11 años: "Le duele mucho"

Tras solicitar ayuda, la modelo ha querido compartir la dolencia que sufre su hija mayor y el motivo de la urgencia para localizar al doctor que trate su caso. "Inés tiene una escoliosis severa. Me han recomendado este médico pero por la Seguridad Social tardaré demasiado", ha comenzado diciendo a sus seguidores, con los que ha compartido además u na radiografía en la que se puede apreciar la importante curvatura que presenta Inés en la columna.

Según se desprende de sus palabras, la menor está sufriendo algunos síntomas muy molestos y de ahí la necesidad de acudir cuando antes al especialista para, por lo menos, poder paliarlos y valorar las opciones de tratamiento. "No tengo tiempo. Le duele mucho", ha dicho la modelo.

Después de once años juntos y dos hijos en común, Mireia Canalda y Felipe López confirmaban su ruptura en 2023 tras no poder superar una importante crisis. La pareja explicaba entonces que no había habido terceras personas y que simplemente la relación entre ellos se había enfriado. "Simplemente el amor ha cambiado de forma. Y éramos un equipo, dejamos de ser una pareja hace mucho tiempo, pero le hemos puesto voz hace tres meses, más o menos", decían entonces.