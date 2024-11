Ahora, en una charla con Siro López, el periodista ha contado que aquel momento fue para él un auténtico "tierra trágame". A pesar de que sus compañeros, amigos y personas cercanas conocían la historia y la relación no era secreto para nadie, Juanma Castaño sintió apuro de que se enterase "España entera" y hacer aquella exposición de su relación . "No era un secreto, pero ella dijo: 'joder'", ha contado ahora el experto en deportes.

Sobre su divorcio y esa buena relación que mantiene con Noelia, Juanma ha explicado que, "por desgracia", es menos habitual que haya amor y entendimiento entre una pareja separada. "Pero creo que es lo más importante de todo porque lo suyo es proteger a los críos. Ellos tienen que tener sensación de que la cosa a ido a mejor no a peor. Si hay separación es porque las cosas no funcionan y la separación tiene que ser una solución, no un nuevo trauma. No podemos afrontarlo como algo malo, debe ser algo que arregla lo que no funcionaba en casa", ha explicado sobre los divorcios desde su propia experiencia.