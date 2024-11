Ese mismo año, meses más tarde, empezaron a correr las primeras informaciones que la relacionaban con el futbolista Miguel Torres . Junto a él tuvo a su segundo hijo, Miguel, al que denominan cariñosamente Miki , nacido en abril de 2021. Tanto el niño como la adolescente , cuya custodia ostenta su madre desde su divorcio, viven junto a ella y el deportista en su domicilio, en la lujosa urbanización de la localidad madrileña de Villafranca del Castillo, a la que la jurado de 'Got Talent España' en el año 2019.

Su madre ha preferido, por ahora, que sus dos hijos, se mantengan en un segundo plano. Aunque aparecen en sus redes sociales con naturalidad , y de hecho la mayor tiene su propio perfil en algunas plataformas, no han tenido la exposición mediática de otros hijos de famosos. Aún así, gracias a las palabras de su progenitora o las imágenes y momentos que comparte de ellos en sus redes sociales, hemos podido conocer algo mejor cómo es el vínculo entre Daniella y Miki .

Así, a los pocos meses de haber nacido el benjamín del clan, la propia actriz comenzó a contar que su primogénita ejercía de orgullosa hermana mayor del pequeño, reconociendo que pasaba mucho tiempo con él y que incluso no se lo "dejaba" a su madre. "Donde más feliz es, es en brazos de su hermana. La mira con una cara que no me mira a mí ni de lejos", decía de Miguel Jr. cuando tenía menos de un año de edad, agradecida a Daniella por la ayudaba que le prestaba cuidando de él.