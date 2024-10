Paula Echevarría ha contado en alguna ocasión que cuando conoció a Miguel Torres se alimentaba a base de "grasas, pasta y pizza", algo que chocaba con la sana y cuidada alimentación del futbolista. A raíz de su segundo embarazo, la actriz decidió cambiar la alimentación y fue su pareja quien, al retirarse del fútbol, se relajó más con los hábitos alimenticios. Sin embargo lo que los dos han mantenido desde entonces son los cuidados físicos. En el caso de Paula encontró en el 'Ballet Fit' una técnica deportiva que le sirvió para "no tirar la toalla". "También voy a centros donde me hago tratamiento corporales y los comparto. No es ningún secreto que me cuido y cómo me cuido", aseguró hace tiempo.