Daniella Bustamante, en el 'front row' de vips de la MBFWM para ver desfilar a su madre, Paula Echevarría

Por supuesto, quien no ha querido perderse el debut de la actriz en las pasarelas ha sido su hija Daniella. La primogénita de la actriz ha querido estar al lado de su madre en este día tan importante y especial para ella. Un día inolvidable para toda la familia y que la joven ha querido ver desde primera fila para no perderse ningún detalle de lo que ocurría sobre la pasarela.

Junto a Paula Echevarría, también Esther Cañadas ha acaparado los flashes con su vuelta por todo lo alto a las pasarelas españolas después de muchos años de ausencia y cuatro años después de que la casa francesa Balmain lograra su regreso después de una década. "Le dije que no un par de veces, pero ya no me pude resistir. Ya había tenido mi momento de dedicármelo a mí y fue muy importante y fue una decisión muy acertada. Ahora Me subo con más ilusión todavía. La madurez, por lo menos a mí, me ha llevado a un sitio increíble. Estoy mejor, más feliz y realizada que en la vida", ha comentado la modelo sobre su regreso a las pasarelas en 2020.