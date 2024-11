La emotiva carta de Colate a su hijo Nico, que acaba de cumplir 14 años: "Orgulloso de tu valentía"

Nico es ya todo un adolescente y Colate no puede disimular la devoción y la profunda admiración que siente por él. El menor se está convirtiendo en una persona muy especial y su padre ha querido compartir algunos detalles sobre su personalidad el día ha cumplido 14 años. "Por fin 14 y no puedo estar más orgulloso de la persona en la que te has convertido, tu generosidad, tu valentía, tu madurez, tu fuerza, tu enorme corazón, tu bondad, tu sensibilidad, tu inteligencia y un sinfín de cosas que te han convertido en una persona admirable pero sobre todo, un gran alma. No te puedo querer más", ha escrito Colate.