Colate habla de su conflicto con Paulina Rubio: "Mi hijo se fue con su madre llorando y destrozado"

Al parecer, cumpliendo con lo pactado en sus comunicaciones vía mail con Paulina Rubio, el hermano de Samantha Vallejo-Nágera acudió a su cita en la estación del AVE para realizar el intercambio y despedirse de su hijo. Sin embargo, la ausencia de la madre del menor, que no acudió a la cita, fue lo que hizo que Colate estallase. "Tengo un email de la madre diciendo que tengo que estar aquí. Yo estoy aquí, me lo ha pedido la madre y estoy cumpliendo", empezó diciendo Colate, que les recriminó que nadie le hubiera advertido de este cambio y exigió que la artista estuviera presente en el intercambio. "Pues me avisa: 'Que he perdido el vuelo'. La madre tiene que venir aquí", les dijo a ambos, según pudo saber el medio citado, que publicó imágenes del tenso encuentro. Finalmente, Colate tomó la decisión de no entregar al menor y se volvió con él.