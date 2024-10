En el 2023, Colate volvió entonces a actualizar cómo se encontraba la situación legal con su exmujer en unas declaraciones en 'Pronto': "Tenemos una forma distinta de asumirlo y mejorarlo, pero yo intento hacer lo mejor posible para nuestro hijo. Ya no es tan pequeño y no pregunta porque no le hace falta preguntar, porque ya se da cuenta de las cosas (...). Como padre, me duele que mi hijo tenga que vivir lo que vive. Podría ser todo más fácil para él y más bonito, pero bueno, estamos adaptados a la situación, lo entiende y lo llevamos bien".