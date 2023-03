Ana Obregón no es la única: otros rostros conocidos que han sido padres pasados los 60 años

La nueva maternidad de Ana Obregón, que ha tenido a los 68 años una hija por gestación subrogada, es el tema del momento. La decisión de la actriz de volver a ser madre mediante este procedimiento ha reabierto el debate ético y legal sobre esta gestación por sustitución, que no está permitida en territorio español, pero a la que han recurrido muchas celebridades. No es el único tema sobre el que se discute en las últimas horas: a la idoneidad de este tipo de paternidades se suman las críticas a Obregón por la edad con la que ha nacido su segunda hija, tres años tras el fallecimiento de Aless Lequio. No ha sido, en cualquier caso, la única cara conocida en ampliar la familia a una edad avanzada.