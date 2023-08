Albert Rivera se encontraba en Reino Unido cuando, el pasado domingo, recibió la llamada más dura de su vida. Agustín Rivera, padre del político, falleció de manera repentina a los 71 años por un fallo cardiaco . El ex de Malú cogió un vuelo lo más rápido posible y se presentó en Málaga, la ciudad en la que residían sus padres, para darle el último adiós. Hasta allí también se trasladó la cantante, madre de su hija Lucía , para acompañar a su ex y a su familia en el momento más triste de sus vidas.

Albert se siente "afortunado" de haber podido disfrutar de todas las facetas de la vida de su padre, que le enseñó a "crecer en la libertad y en la responsabilidad". "Eres irremplazable para mi, papá. Así que tengo que llevarte conmigo, me acompañarás en mis decisiones, y estarás presente en los valores que le inculque a mis hijas. Te has ido de nuestro lado, me faltas, me muero de dolor al pensarlo. Pero te prometo que desde hoy voy a llenar ese vacío con tu esencia y tu legado. Y cuidaré de mamá, tu compañera de viaje desde hace más de cincuenta años", ha terminado diciendo.