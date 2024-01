La entrañable conversación entre Ana Obregón y su nieta, Ana Sandra: "Igual de charlatana que tu papá"

Ana Obregón no ha empezado su 2024 en la Puerta del Sol como muchos esperaban. La actriz, que ha vivido un año teñido de rosa, ha comenzado el año junto a su nieta, Ana Sandra , cuyo nacimiento daba la vuelta al mundo. Desde ese momento se abrió un debate como nunca en España sobre la gestación subrogada, ilegal en nuestro país, pero legal en otros puntos del planeta , como en Estados Unidos. Allí la expareja de Alessandro Lequio explicó que la llegada de este bebé había sido una petición de su primogénito. De esta manera, la presentadora cumplía el tercer legado de Aless, que fallecía tras una larga lucha contra el cáncer . Meses después de la llegada de su nieta, Obregón ha compartido en sus redes sociales (como viene siendo habitual) su entrañable primer día del año junto a un vídeo de la pequeña de la casa en donde, por fin, dice sus primeras palabras .

Ana Obregón no puede ocultar la felicidad que siente actualmente tras unos años marcados por el luto de la muerte de su hijo. Su vida a pasado de ser negra a rosa. Su hogar se ha convertido en una casa de muñecas en donde pasa sus días con la persona que ha revolucionado su vida: su nieta, Ana Sandra. Después de muchos años, la actriz ha vuelto a celebrar la Navidad pero, a diferencia de las anteriores en donde despedía el año en la Puerta del Sol, en esta ocasión lo ha hecho entre biberones y en la más estricta intimidad.

Una publicación que se ha llenado de comentarios por parte de sus seguidores, que no han tardado en reaccionar al tierno vídeo de la actriz: "¡Ay Ana! No existe mejor conversación para empezar el año", "Ay, por favor está para comérsela Ana, que suerte tienes de tenerla. ¡Disfruta mucho de ella que va a crecer en seguida!" o "Disfruta mucho Ana, las madres que sabemos lo que es la pérdida de un hijo te entendemos perfectamente". Sin duda alguna, Obregón empieza el año de la mejor manera posible y no ha tardado en compartir cómo ha sido su primer día del 2024 con la persona que le ha robado su corazón.