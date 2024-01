Raquel Perera habla de cómo afrontaron sus hijos su separación de Alejandro Sanz: "No quisimos engañarlos"

Tras más de una década juntos, el pasado 2019 Alejandro Sanz y Raquel Perera ponían fin a su relación sentimental. Una noticia que revolucionaba las páginas del papel couché, ya que eran una de las parejas más admiradas de la crónica social y, en concreto, de la industria musical. Después de haber puesto el broche de oro a su relación con una idílica boda en la finca extremeña del artista, fruto de su amor nacieron sus dos hijos en común (Dylan y Alma), por los que siguen unidos a día de hoy. De hecho, recientemente, demostraron que son dos ex muy bien avenidos cuando la psicóloga acudía como invitada al último cumpleaños del intérprete de Looking For Paradise. Días después del evento (en el que salía a la luz la amistad especial entre el protagonista de la noche y Mónica Cruz), Perera ha desvelado cuál es el secreto de su buena relación con el cantante y cómo afrontaron sus hijos la separación.