La vida personal de Ilia Topuria: su hijo Hugo, su mujer Giorgina y el bebé que está en camino

Tenía tan solo siete años cuando se mudó de Alemania a Georgia con sus padres y su hermano mayor, Aleksandre. Juntos, con la ayuda y el entrenamiento de su padre, se aficionaron por la lucha grecorromana, pero la inestabilidad social y política del país, a lo que se sumaba la separación de sus padres, hizo que el peleador se instalase en España, concretamente en Alicante, donde vive desde entonces . "Yo vivo en España, mi casa, mis amigos y mi familia están en España. Si hubiera una revolución en el mundo defendería mi casa, que está en España. No me puedo deshacer de mi sangre, que es georgiana. Son cosas que acepto y represento a los dos países con mucho orgullo", aseguraba hace unos días en una entrevista a Cope.

Se conocieron en una cena y Giorgina no tenía ni idea de la profesión del que actualmente es su pareja. Ella, tal y como ha contado en su documental, no era aficionada al deporte, por eso se sorprendió al ver de lo que Topuria es capaz. "Vi vídeos de él en Youtube y yo decía: 'Es otra persona ¿Cómo es posible? Es tan dulce y luego casi mata personas'", pensó tras conocerle. La empresaria quiso saber por qué, "con todas las cosas que puedes hacer en esta vida", quiso ser peleador. "Soy el mejor y nunca me golpean", le respondió Ilia.