La hija mayor de Fonda siguió los pasos de su madre en el mundo del entretenimiento , llegando a participar en algún que otro largometraje. Tras su primer y último corto documental ‘The Quilts of Gee’s Bend’, no ha vuelto a verse a la primogénita de Fonda en la pantalla, sino más bien detrás de ella como productora o directora de cine. Una de sus prioridades, que comparte con su madre, es el activismo ecológico. En cuanto a su vida personal, aunque se desconocen muchos detalles, Vadim tiene dos hijos con su marido, el guitarrista Paul Van Waggoner: Malcolm y Viva Vadim .

Desde entonces, no se las ha vuelto a ver públicamente juntas, hasta ahora. Viva ha vuelto años más tarde a acompañar a su abuela a la alfombra roja con motivo de la celebración de los ‘Premios Time Earth’. Una velada en la que se hace honor a las personas más influyentes del planeta a raíz en materia de justicia climática, concienciación y activismo y en la que su abuela ha sido partícipe.

En 2021 la actriz desvelaba a sus 84 años sus pretensiones en cuanto a su vida amorosa. “No quiero estar en una relación, en una relación sexual de nuevo. No tengo ese deseo. ¿Que si tengo fantasías? Sí, es esta. Conocer a un profesor o investigador, alguien en esa línea que sea realmente capaz de amar y apreciar a una mujer, para poder ponerme a prueba y ver si realmente aparecería”, confesaba a la revista de ‘Harper’s Bazaar’.

Un año después la activista anunciaba por sus redes sociales que había sido diagnosticada con un cáncer linfático. “Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado un linfoma no Hodgkin y ya he comenzado el tratamiento de quimioterapia”, compartía sobre su enfermedad, que ya había padecido anteriormente con un cáncer de mama y de labio. Un año más tarde Fonda anunciaba a