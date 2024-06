Begoña Villacís, tras la muerte de su hermano: "Me duele la cabeza de llorar y apretar los dientes"

El pasado martes 4 de junio, Borja Villacís fallecía tras protagonizar un tiroteo en Madrid

Cinco días después, su hermana Begoña Villacís se ha sincerado sobre cómo han sido los primeros días tras decirle adiós

Las primeras palabras de Begoña Villacís tras la muerte de su hermano: "Cuídanos"

El pasado 4 de junio, Borja Villacís fallecía a los 41 años tras verse envuelto en un tiroteo en la carretera de Fuencarral-El Pardo, en Madrid. Su hermana, Begoña Villacís, quiso dedicarle entonces una despedida a través de sus redes sociales que ahora, cinco días después y en el mismo lugar, le ha llevado a escribirle una emotiva carta.

Begoña Villacís se sincera tras la muerte de su hermano

El martes, la exvicealcaldesa de Madrid, así como el resto de familiares de Borja, se vieron obligados a decir adiós a uno de sus seres más queridos. Ahora, después de unos momentos de luto y silencio, Begoña ha querido escribir de nuevo unas palabras con las que ha mostrado cómo han sido estos primeros días tras su fallecimiento: “Cada vez que alguien me preguntaba cómo afrontaba alguna adversidad respondía con tranquilidad que a mí la vida todavía no me había tocado. Hasta el pasado martes, el martes la vida por fin me tocó, me atravesó. Cinco días y sigue siendo igual de irreal”, ha comenzado.

Del mismo modo, Villacís ha querido agradecer las diversas muestras de apoyo y cariño que ha recibido tanto por parte de su círculo íntimo como de personas desconocidas para ella: “Cada abrazo espontáneo que recibo por la calle confirma. “No quiero molestar”, empezáis diciéndome. No lo hacéis, reconforta tanto que alguien se pare a transmitirme su pesar y su cariño, conmueve y vence mi incredulidad”, ha continuado.

A pesar de lo anterior, la política se ha sincerado sobre cómo afronta esta nueva y dura realidad: “Me duele la cabeza de tanto llorar y apretar los dientes. No he querido leer una sola noticia, la gente que me quiere me dice que no lo haga, que no me hará bien. Quizás entendáis ahora porque siento una aversión tan intensa y visceral por los extremos, viene de lejos”, ha sentenciado.

Además de haberlo dejado en evidencia con su despedida, ha querido dar unas pinceladas sobre cómo era su relación con su hermano y la manera en la que tuvo que trasladar la muerte de este último a sus padres: “Borja siempre será mi hermano pequeño, y yo seré siempre su hermana mayor. La que le cuidó lo mejor que supo, junto con los mejores padres que uno puede llegar a tener, y a la que siempre quiso compensar con sentidos gestos, grandes abrazos, y cariñosos besos. No era de esos chicos que no sabían expresar. A veces hacía de hermano mayor. Y a veces me volvía y otras se me iba, pero siempre sentí su amor incondicional, nunca hubiese permitido que una mañana me tocase pedir a nuestros padres que se sentasen, que tenía algo que decirles el peor día de nuestras vidas”, ha desvelado.

Aunque ha afirmado que estos días atrás los afectados solo han querido permanecer en familia y no compartir de forma pública el duelo, ha vuelto a dar las gracias tanto a sus amigas, que le han acompañado con “silencios precisos”, así como a algunos de sus compañeros de profesión: “Ante el dolor nos deshacemos de ropajes, nos quedamos tal cual somos. La misma compasión en un mensaje de buena gente del PP y del PSOE, las mismas ganas de consolar escritas por un cargo de VOX que orará por mi hermano (gracias), que en un hermoso mensaje de otro de Más Madrid, las mismas ganas de consolar. A todos, aquí tendréis siempre una familia agradecida”.