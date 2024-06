"Yo sé que siempre seré la niña de sus ojos, lo veo en tu mirada aunque ya no me lo digas", ha comenzado diciendo. En estas líneas, la actriz ha dicho que, "no puede explicar todo lo que lleva viviendo estos últimos años" y que, en ocasiones, recurre a recuerdos del pasado para revivir todos los momentos que ha vivido con su progenitor: "Prefiero cerrar los ojos y verle así como esta foto. Pensar y creer que nada ha cambiado, que me recuerda, que me escucha, que me hace cosquillitas cuando vemos la tele, que me acompaña al trabajo, que me ayuda a arreglar cosas de la casa, que me llama para saber dónde estoy por si se pasa a verme…".