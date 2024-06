Por su parte, tras publicar que a su hija se le ha caído su primer diente a sus 4 años de edad, se ha adelantado a los comentarios de los haters que ya ha recibido por la temprana edad con la que se le ha caído el primero. "A todos los que me preguntáis y decís que es muy pronto, os contesto que lo que aprendí y he aprendido siendo madre es que no hay pronto ni tarde. Los niños tienen su ritmo y sus tiempos y supongo que en este caso tiene que ver con lo rápido que le salieron y una infinidad de cosas que no domino". Además, ha desvelado que con este episodio que ha vivido por primera vez como madre, solo puede pensar en "lo mayor" que se ha hecho Roma.