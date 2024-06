Raquel Meroño, sobre la adolescencia de sus hijas de 18 años: "Pensaba que iba a ser peor"

Durante la segunda edición de los Premios Escala de Interiorismo, Raquel ha posado en su alfombra roja donde, además, no ha dudado en atender a los medios allí presentes. Ha sido a ‘Pronto’ a quienes ha confesado, tras estos hablarle sobre el reciente embarazo de Alejandra Rubio junto a Carlo Costanzia, que no está “para dar consejos”: "Estoy para que me los den a mí en tema adolescentes”, se ha sincerado. Y es que, como ella misma ha señalado, sus hijas todavía están en Bachillerato: “Déjame un ratito para ser abuela, por lo menos unos añitos, como mínimo", ha comenzado explicando.