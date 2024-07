Mar Flores habla del futuro profesional de sus hijos: "No es por prejuicio"

Una de las reporteras planteó a la de Usera si le gustaría que sus hijos se dedicasen también a la moda, como modelos o diseñadores. Y Mar ha reconocido que su descendencia no parece inclinarse por este camino: "Para mis hijos no, porque no lo llevan en la sangre de esa manera”. Según sus palabras, para formar parte del mundo de la moda se necesita "ser creativo y tener una mente, una cabeza especial”. Y sus retoños están, como ha explicado, más enfocados hacia el negocio y a la empresa. “Pero no prejuicio, sino porque han dirigido sus carreras por ahí", ha querido matizar.