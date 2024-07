Beatriz Luengo habla de la exposición de sus hijos: "No tengo derecho a hacerlo"

Así, además de la forma de educarles o del impacto del racismo en su vida como niños mestizos, Beatriz respondió con respecto a la proyección mediática de sus hijos, toda vez que tanto ella como Yotuel son rostros tremendamente conocidos por el público. Como puedes ver en el vídeo que encabeza esta noticia, reconocía que la exposición de D'Angelo y Zoe le da miedo, y que por eso, y salvo excepciones muy puntuales, prefiere que no aparezcan en sus redes sociales. "Yo no soy nadie para contar la imagen de mis hijos, no son míos, no los tuve para poder controlar esa parte tan importante", aseguraba, reflexionando sobre la posible lastre que podría suponer para ellos si les exhibe y ellos no se sienten identificados con ello en el futuro.