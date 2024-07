Tal y como desvelaba Pardo en su reaparición televisiva tras dar a luz, Gálvez se ha encargado de parte de los quehaceres de la familia para que ella pueda estar sentada junto a Joaquín Prat en el programa de las mañanas semanales de Telecinco. Sin embargo, el presentador -además de dedicarse a la crianza de su primogénito- también ha estado volcado en la escritura de su nueva novela: "Me hace mucha ilusión compartir esta noticia con todos vosotros. Después de cinco años, vuelvo a publicar una novela. Durante un año he trabajado en ella con toda la dedicación y pasión del mundo, sobre todo porque tengo 3 grandes motivos para que sea lo más especial que he escrito nunca: mi mujer Patricia Pardo, mi hijo Luca y sus hermanitas".