De forma paralela a todo ello, la interpreté de temas como 'My Heart Will Go On' ha mantenido, pese a su excepcional proyección, su vida privada y personal en su segundo plano, existiendo un cambio notable a raíz de los acontecimientos recientes con respecto a su salud y el mencionado síndrome, que han expuesto más la faceta más íntima de Dion, al tiempo, paradójicamente, que sus apariciones se hacían menos frecuentes. Esa que compartió durante años con su marido y padre de sus hijos, René Angélil, quien fue también su representante y que falleció en 2016 a causa de un cáncer a los setenta y tres años de edad.