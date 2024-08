Aunque desde que se hizo público el embarazo de su hija Alejandra se ha hablado mucho de la complicada relación que podrían tener las abuelas, Terelu Campos vuelve a negarlo y asegura que la ve en Instagram, a pesar de que Mar Flores no haga lo mismo por su parte. Lo que sí tiene claro es que la conocerá cuando nazca el bebé porque le parece "lo natural". "¡Que voy a tener yo en contra de alguien que no conozco y que, además, es la madre de la persona que hace feliz a mi hija!" , ha comentado en la entrevista al medio citado.

Sobre su físico, a raíz de este posado la presentadora ha comentado que ha tenido "una vida muy castigada" por temas de salud y que ella es "consciente" de que no es la misma que era hace doce años, cuando hizo la portada en la revista Interviú. "Ya tenía el tumor, me lo detectaron una semana después", ha comentado.

Terelu Campos lo ha pasado muy mal en los últimos meses a raíz de la exclusiva de su hija. Antes incluso de que viera la luz, la presentadora era consciente de los ataques que iba a recibir su hija en común con Alejandro Rubio por cobrar y contar públicamente que estaba embarazada de su primer hijo. Terelu Campos llegó a estar "tan centrada" en que no hicieran daño a su hija, que no se dio cuenta de que la felicitaban porque iba a ser abuela. Según su madre, Alejandra Rubio toma "sus propias decisiones" y nunca le ha pedido dinero para pagar un alquiler. "Pero aunque me lo hubiera pedido... no habría pasado nada. Es más, cuando he tenido algún problema, mi hija me ha dicho: 'Mamá, si necesitas algo dime'", ha comentado al medio citado.