Adele se sintió culpable al divorciarse: "Desmantelé la vida de mi hijo"

Adele saca a la luz su cuarto trabajo discográfico, '30', el próximo 19 de noviembre

A través de este nuevo disco, la cantante da a su hijo su "versión de los hechos" sobre el divorcio con su padre

La artista británica ha sufrido ansiedad por lo que suponía para el pequeño Angelo que sus padres se separaran

Adele, la artista que más discos ha vendido en el siglo XXI, está a punto de deslumbrar de nuevo al mundo con su nuevo álbum. Los rumores que circulaban estos últimos meses sobre el inminente lanzamiento del cuarto disco de la cantante eran ciertos y este esperado proyecto verá la luz el próximo 19 de noviembre. La británica, que no sacaba ningún tema desde el lanzamiento de Hello en 2015, se encuentra en plena promoción de ‘30’ (siguiendo la línea de sus predecesores), trabajo que ha grabado para dar a su hijo Angelo su “versión de los hechos” respecto al divorcio con su padre, Simon Konecki.

“Mi hijo me ha hecho muchas preguntas, realmente buenas, realmente inocentes, para las que simplemente no tengo una respuesta. Por ejemplo, me pregunta que por qué su padre y yo ya no podemos seguir viviendo juntos”, recordaba en su última entrevista para Vogue, donde se ha explayado sobre sus asuntos personales más sonados. La cantante y el filántropo hicieron pública su ruptura a mitad de 2019 y ultimaron los trámites dos años después.

“Sentí que quería explicarle todo a través de este disco”, transmitía la importancia que tienen las canciones que lo conforman, “y que cuando tenga 20 años o 30 años sepa quién soy y por qué elegí voluntariamente desmantelar toda su vida en la búsqueda de mi propia felicidad. A veces siento que lo hacía realmente infeliz. Y esa es una herida real para mí que no sé si podré sanar”. Hasta ha querido añadir un tema en el que explica al menor “cómo espero que trate a su pareja, ya sea una mujer o un hombre o lo que sea”.

Su separación (que fue amistosa) y lo que suponía para el pequeño le generó una ansiedad por la que llegó a olvidar “lo que le había dicho o no le había dicho a Ángelo” sobre el divorcio, porque el niño le repetía constantemente que no lograba entender lo que estaba pasando. “Me sentía muy avergonzada por no poder hacer que todo funcionara. Como mujeres, nos han entrenado para seguir intentándolo, incluso a través de las películas que veíamos cuando éramos pequeñas. En ese momento se me rompió el corazón. Nos dicen que debemos aguantarnos. Al diablo con eso”, reivindica.

