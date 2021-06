“Como me has dicho esta mañana… Ya no tienes tres, ya tienes cuatro… ‘Aunque para ti, mami, siempre seré tu bebé”, hacía pública la conmovedora frase que le había dirigido la cumpleañera al inicio de este día tan especial. “Llevas muchos meses esperando este cumple, con muchas ganas… pero cómo te explico yo que para mí fue ayer el día que naciste”, admitía a su hija que tenía muy reciente la primera vez que la tuvo en sus brazos. “El tiempo vuela irremediablemente desde que somos padres, pero no hay nada que me haga más feliz que verte feliz. Y que cumplas muchos, muchos y muchos más años”, colgaba junto a esta felicitación una serie de fotografías de Chloe pasándoselo en grande.