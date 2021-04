Las vidas de Anabel Alonso y Heidi Steinhardt , su mujer, cambiaron drásticamente el 24 de mayo de 2020. Esta fue la fecha en la que se convirtieron en madres de su primer hijo , al que pusieron de nombre Ígor . “Todo el mundo te dice que ser madre te va a cambiar la vida, que es increíble, pero hasta que no lo vives no te das cuenta del milagro y la maravilla que es”, reflexionaba sobre la maternidad la cómica, que definía su nacimiento como un “regalo” que no esperaba recibir a los 55 años. Durante este primer año de vida, la pareja, muy recelosa de su intimidad, ha colgado en contadas ocasiones imágenes del niño. Sin embargo, la final de la Copa del Rey celebrada el pasado sábado ha sido el evento deportivo que ha animado a la presentadora a descubrir cuánto ha crecido el pequeño.

Anabel Alonso recordaba las dos grandes pérdidas que han marcado a su familia

Pese a que no le gusta exponer su vida privada en el foco mediático y trata de conservar a su mujer e hijo en el anonimato, Anabel Alonso se sinceraba sobre algunos episodios inéditos de su vida privada con Toñi Moreno en el programa ‘Un año de tu vida’, donde recordaba dos trágicas pérdidas que marcaron a su familia. “Siempre he pensado que eras hija única y tuviste una hermana que falleció”, apuntaba la presentadora después de que ella admitiera que padres querían que estudiase otra cosa. “Y un hermano”, añadía ella. “Ay, yo solo pensaba que era uno”, se quedaba perpleja la periodista, que escuchaba con atención su relato: “No, lo que pasa es que… Hasta hace poco no he sido tampoco capaz de decirlo. No les conocí. Él murió un año antes de nacer yo y mi hermana cuando tenía dos años, o sea, que yo no lo recuerdo”.