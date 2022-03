El artista ha acudido ahora al programa de María Casado y ha charlado con ella sobre cómo le ha cambiado la vida esta segunda paternidad. "He tenido una hija con 49 años. La mañana antes de que la diesen a luz tenía 49 y al instante de nacer tenía 29 años. Hoy soy más joven porque sí", ha asegurado.

"Intenté, con mi otro hermano, hacer las cosas lo mejor posible para que él tuviese las oportunidades que tuvimos nosotros. Me siento muy afortunado porque elijo las cosas que quiero hacer. Desde hace un tiempo puedo elegir, me hace mucha ilusión cuando digo no", ha dicho en una charla con María Casado.