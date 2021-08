La actriz de 'La que se avecina' se quejaba de la falta de información que hay sobre ciertos aspectos de la maternidad. "Están muy bien los cursos de preparación al parto, pero ¿por qué no hay cursos de preparación al posparto, llegada a casa y la lactancia? ¿Los hay? Lo desconozco", se preguntaba tras admitir que se encontró en la tesitura de que Claudio quería mamar y ninguno de los dos sabía cómo hacerlo. "Es muy duro. Si no la hubiera tenido a ella, seguro que hubiera abandonado, me dolía demasiado. Sin ella, la lactancia no hubiese sido placentera porque no lo es desde la desinformación, los miedos y el dolor", reconocía.