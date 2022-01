El altar de Lucía Dominguin a Bimba Bosé en el día de su muerte: flores secas y un retrato hecho por Palito

Otras personas cercanas a la modelo, como la diseñadora Ana Lockin o su hermano Olfo Bosé, también han querido rendirle homenaje participando en un especial que ha publicado Vanitatis. "Ahora amo tu luz, tu sombra y tu recuerdo, amo porque no me queda otra energía que desprender, porque de ti ya me desprendo", ha dicho el otro hijo de Lucía Dominguin que recuerda de ella las lecciones que le daba. "En la etapa más dura de mi vida, fue la que tiró de mí. Me convenció para que saliera del pueblo y me fuera a estudiar a Inglaterra. Tuvimos nuestros momentos, pero puedo decir que he sido un privilegiado por tener semejante fuente de inspiración".