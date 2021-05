Candela, la hija de José Coronado y Mónica Molina, sobre sus padres: "Cada uno me ha enseñado su forma de entender la vida"

Durante sus primeros años de vida, Candela creció al lado de su madre, que era quien disponía de su custodia. Tuvieron que pasar algunos años hasta que empezara a convivir con José y con su hermano Nicolás, con quien conserva una magnífica relación. “Me siento muy orgullosa y agradecida de los padres que tengo. He aprendido cosas muy bonitas de los dos, cada uno a su manera me ha enseñado su forma de entender la vida. Me han enseñado a encontrar el equilibro entre la libertad y el deber”, explicaba la joven en su primera entrevista para la revista ¡Hola!, donde se mostraba feliz de protagonizar esta primera sesión fotográfica de mano de su madre. “Me gusta mucho el mundo de la fotografía, pero delante de la cámara. Me siento bien”, afirmaba.