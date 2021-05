Chris Hemsworth se lleva una decepción con uno de sus hijos con Elsa Pataky: "Suerte que tengo otros dos"

Chris Hemsworth y Elsa Pataky siempre han reconocido a la prensa que no son la definición de matrimonio perfecto. “Ha habido altibajos y seguimos trabajando en la relación, es un trabajo constante y nunca será fácil”, explicaba la española hace un tiempo para la edición australiana de Vogue. Pero si tenemos en cuenta la amplia familia que han formado y los gestos de complicidad que siguen intercambiándose una década después de formalizar su historia de amor , se hace cada vez más complicado creer que no son, cuanto menos, una pareja idílica. Los reconocidos actores se dieron el ‘sí, quiero’ en un íntimo enlace en Indonesia, tal y como puedes rememorar en el siguiente vídeo, y dos años después se iniciaban en la paternidad con India Rose, su primogénita, que actualmente tiene 9 años.

Dos años más tarde volvían a repetir la experiencia (por partida doble) con el nacimiento de Tristán y Sasha , que soplaban en marzo las velas de su séptimo cumpleaños. Pese a que el matrimonio huyó hacia Australia en búsqueda de que los pequeños no sufrieran en sus propias carnes la continua presión de la prensa, la pareja nos suelen hacer partícipes de su día a día en familia a través de las redes sociales. En este contexto, Chris, que está en Sidney rodando la nueva entrega del superhéroe ‘Thor’, recibía la visita de sus hijos en el set de rodaje, como viene siendo habitual. Sin embargo, una confesión de uno de sus mellizos provocaba la decepción de su padre , que no dudaba en compartir la divertida anécdota con sus 48 millones de seguidores.

La conmovedora carta de Tristán, el hijo de Chris y Elsa, a su padre

No todo son ‘disgustos’. Hace unas semanas, en pleno apogeo de la supuesta crisis matrimonial entre Chris y Elsa, el australiano compartía en sus redes una conmovedora carta redactada por Tristán. “Mi amigo especial es papá, juntos vamos a la piscina. Ellos me hacen sentirme feliz”, era el texto que dirigía a su progenitor, que no podía ocultar su emoción al leer la “escritura creativa de mis niños pequeños. “Uno recibe lo que da. Enhorabuena por esa dedicación a la familia pese a tu trabajo y los compromisos. No es nada fácil de equilibrar”, le felicitaban por cómo estaba desempañando el papel de su vida: el de padre.