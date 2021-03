En una extensa entrevista en la que ha repasado cómo es su vida actual junto a su familia, Pataky recordaba cómo se gestionó esta especulación. “Surgieron como todos los rumores que se inventan algunos medios para vender. La foto que publicaron era de una cena que tuvo todo el equipo de rodaje de Thor. En la foto que publicaron se borraron burdamente a los demás compañeros que estaban allí para dar una información falsa”, destapaba esta manipulación Elsa, que no dudaba en definir este acto como “bastante patético”.

Al igual que en el primer desmentido, la intérprete apuntaba que conserva una excelente relación con la tercera persona implicada. “Pom es amiga nuestra, estuvo en Byron en casa y te puedo decir que es una mujer encantadora y tanto Chris como yo nos llevamos muy bien con ella”. De esta forma, una vez aclarado que no ha existido crisis matrimonial alguna, la mujer de Hemsworth ha recalcado que las cosas marchan sobre ruedas en su familia. “Estamos muy bien, trabajando, cuidando de los peques, rodeados de buenos amigos… No creo que se pueda pedir más”, afirmaba en la citada cabecera, confesando que “no me equivoque ni una pizca” cuando vio en el actor el hombre ideal con el que pasar el resto de su vida.