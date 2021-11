El talento corre por las venas de Jimena, que podríamos verla en un futuro no tan lejano encima de un escenario: “Canta muy bonito. Yo la apoyo al cien por cien. Es una profesión complicada , pero cualquier profesión puede serlo, y si encima no te gusta. Si a ella le hace feliz interpretar, cantar, adelante, es par lo que ha nacido. Es buena, tiene mucho talento”, le arropará si se decanta por la interpretación o la música.

La maternidad, para la actriz, “ha sido el mejor regalo que me ha dado la vida”, por lo que no deshecha la idea de ampliar la familia adoptando un niño: “Siempre he tenido esa necesidad de poder hacer algo por una personita que ha tenido mala suerte y me gustaría mucho adoptar, creo que es como me sentiría más realizada”, admitía en este mismo medio.