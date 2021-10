Elena Furiase habla de sus planes de maternidad tras su boda con Gonzalo Sierra

Para ella, compaginar los preparativos de su enlace con su trabajo y la maternidad no fue algo extremadamente dificultoso. "Suena muy difícil pero no lo es. Al final somos seres humanos, soy mujer y puedo hacer muchas cosas a la vez. Soy muy eficaz y muy eficiente ".

Sobre su pequeño no ha dudado en deshacerse en bonitas palabras y asegurar que está "muy feliz" de poder verle "crecer" y, ante la pregunta de si pretende ampliar familia y darle un nuevo hermanito o hermanita, Elena ha querido dejar las cosas en el aire. "No se sabe, no se sabe", ha dicho con una gran sonrisa tras la que se podría ocultar su deseo de ampliar familia en un futuro no muy lejano.