Gonzalo Sierra hace balance de su boda con Elena Furiase: "Gracias a la vida"

De todos los enlaces vip que se celebraron el pasado fin de semana, sin duda, uno de los que mayor expectación había generado durante las últimas semanas era el de Elena Furiase y Gonzalo Sierra . La hija de Lolita Flores daba por fin el ‘sí, quiero’ al empresario en una espectacular finca de Vejer de la Frontera, municipio gaditano que fue testigo de este nuevo capítulo en su bonita historia de amor. Hasta allí se desplazaron a media mañana los más de 200 asistentes que festejaron hasta altas horas de la madrugada este día tan importante para el clan Flores. Como era de esperar, no faltó el flamenco, la música, la alegría, las lágrimas de emoción y las sorpresas para el matrimonio, que han disfrutado de la boda de sus sueños .

Este lunes, tan solo dos días después de este inolvidable evento, la novia hablaba por primera vez de cuáles eran sus sentimientos tras vestirse de blanco . “Aún con la adrenalina de este día… la boda que quisimos… celebrando el amor, Gonzalo y yo, con nuestra gente. Gracias a todos los que lo hicisteis posible, no podríamos haber sido más felices ”, se mostraba aún emocionada la nieta de Lola Flores, que agradecía a su revista de cabecera la ayuda y seguridad proporcionada para realizar la ceremonia tal y como deseaban. “Quisimos que fuese lo más privado posible y se consiguió”, era el propósito de Furiase, que irá subiendo “los momentos más emotivos” de este día en su perfil de Instagram.

Por su parte, Gonzalo, su ya marido, rompía su silencio este miércoles a través de un post en el que aparece besando apasionadamente a su chica. “El sábado, junto a nuestra familia y amigos, esta belleza y yo nos dimos el ‘sí, quiero”, explicaba a los despistados que aún no se habían enterado de la noticia. “¡Gracias a la vida!” , dejaba entrever en sus palabras que se siente la persona más afortunada del mundo. “Mi amor, te amo”, respondía automática su mujer, que está igual de pletórica al haber puesto este broche de oro a su relación.

El matrimonio no ha sido el único que ha hecho balance de este bodorrio. Lolita Flores, aún afónica tras ‘haberlo dado todo’, explicaba cómo se lo pasó en su debut como tertuliana en el show de Pablo Motos: “La boda ha estado genial. Es una niña con muchísima luz y eso se contagió a los doscientos y pico invitados […] Me harté a cantar, a bailar, a hablar, a andar descalza…”. Tampoco faltó el guiño a aquellos de la familia que ya no están. “Sonó Sarandonga, sonó ‘Isla de Palma’, sonó mi madre, mi padre, mi hermano”, confesaba la actriz negando que esto fuese un ‘homenaje’.