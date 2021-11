Eugenia Martínez de Irujo, emocionada con la felicitación de cumpleaños de su hija Tana: "Muero contigo"

Eugenia Martínez de Irujo cumple 53 año s y lo hace en un gran momento de su vida. La duquesa de Montoro soplaba este viernes las velas de su tarta arropada por los suyos. A diferencia de otros años, esta vez no ha habido grandes celebraciones ni una fiesta por todo lo alto, sin embargo, algunas felicitaciones , como la de su propia hija, Tana Rivera , no han faltado en redes sociales.

En la última semana, Martínez de Irujo no se ha perdido un photocall, algo que ha dejado exhausta a la hija de la difunta duquesa de Alba, que asegura que habrá fiesta, pero en diciembre. "Después de esta semanita la he cancelado, no puedo con mi alma. Ya veré en diciembre. Mi cuerpecito no aguanta más", contaba hace unos días a los medios de comunicación.