Eugenia Martínez de Irujo, sobre su relación actual con Fran Rivera: "Soy cero rencorosa"

La duquesa de Montoro no podía reprimir su emoción cuando era preguntada por la Corrida Goyesca de este año en Ronda, donde su hija ejerció como presidenta de las damas goyescas en un año en el que se rendía homenaje a su abuelo, Antonio Ordóñez, en el 70 aniversario de su alternativa. “¡Mi hija! ¿Qué guapa estaba, no? Todavía tengo el babero, la sábana y todo porque se me sigue cayendo la baba. Estoy muy contenta, muy orgullosa con la niña que tengo… ¡qué te voy a contar!”, confesaba a la revista ¡Hola!, que acto seguido se interesaba por su realidad con el torero. “Lo primero son los hijos, es un deber que tenemos los padres. Yo soy cero rencorosa, y tenemos una relación buenísima, la verdad. Y con Lourdes también me llevo superbién, es una monada de niña”, afirmaba.