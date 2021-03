Lourdes Montes apoya públicamente a Eugenia Martínez de Irujo: "Única, diferente a todo y solidaria"

Pero eso ya es cosa del pasado. La madurez y el hecho de que la pequeña Cayetana ya no sea una cría lograron recomponer ese nexo y ahora gozan de la buena sintonía de los inicios. Es más, la unión entre ambos es tal que hasta las personas con las que han iniciado nuevos caminos sentimentales también se han sumado a este buenrollismo familiar.

La diseñadora, con la que el hermano de Kiko y Cayetano ha tenido dos hijos posteriores, ha dado la "enhorabuena" a la madre de Tana por su nueva colección de joyas, que lleva por nombre 'Save Eugenia, by Tous'. A través de un story en el que muestra al detalle las joyas creadas por Martínez de Irujo, Montes ha definido los diseños como "únicos, diferentes a todo y solidarios". "Igual que tú" , le ha dedicado con cariño y admiración. Eugenia, por su parte, ya hizo algo similar alabando los diseños de Lourdes en una de sus visitas a la Feria de Sevilla. La firma Mi Abril, de Montes, fue la escogida por Tana para su traje de flamenca de hace dos años.

La opinión de Lourdes Montes sobre la relación de Fran y Eugenia

Lourdes ya se ha pronunciado en alguna ocasión sobre la buenísima relación entre su marido y su ex. Hace unos meses, al ser preguntada por los compañeros de Cotilleos.es, la mujer de Fran Rivera habló de sus desencuentros del pasado. "En ese momento, las cosas se complican. Luego todo vuelve a su cauce y no hay que darle más importancia", apuntó con distancia. Ahora tiene claro que "lo mejor para Cayetana es que sus padres se lleven bien; no tienen ningún problema y siempre lo han intentado por la tranquilidad y la estabilidad de Cayetana".