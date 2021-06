Eugenia Martínez de Irujo, sobre la salud de su hermano Cayetano: "No es ninguna broma"

La familia ha estado muy preocupada por el estado de salud de Cayetano Martínez de Irujo, que ya ha pasado en once ocasiones por quirófano por el mismo motivo . No obstante, ahora respiran tranquilos, ya que el duque de Arjona parece estar bien tanto física como anímicamente. " Está mucho mejor ", asegura su hermana a los medios de comunicación en el marco de unos premios celebrados en la capital.

"Ahora está mucho mejor, está mucho más animado. Es verdad que estaba con el ánimo bajo porque es normal, lleva once operaciones, no es ninguna broma ", explica la Duquesa de Montoro.

A estos grandes eventos podría sumársele en un futuro próximo la celebración de boda de Eugenia Martínez de Irujo y Narcis Rebollo, quien ya se dieron el 'sí, quiero' en Las Vegas. "Uy, a mí no me pega nada casarme en Liria. Yo ya me casé en Las Vegas. Lo que sí estamos pensando es en hacer una fiesta, que nos pilló la pandemia y al final no la hicimos", dice tras ser preguntada sobre sus planes y los últimos acontecimientos celebrados en el Palacio madrileño.