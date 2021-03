Eva González ironiza con las habilidades de su hijo para el escondite: "Imposible que sepa dónde está Cayetano"

Atrás quedaron los difíciles momentos en los que tuvieron que enfrentarse a los rumores de crisis. Eva González y Cayetano Rivera están atravesando uno de sus mejores momentos y así lo reflejan sus redes sociales. El matrimonio comenzó el año levantando el veto no escrito que habrían seguido de no compartir contenido conjunto tras el escándalo de Karelys y publicaron un post familiar para felicitar el año tras más de un año sin verlos juntos en Instagram. Después de esto llegaron un sinfín de publicaciones que demostraban que estaban igual de enamorados que el primer día: celebrando el cumpleaños del diestro o paseando por la capital tras el paso de Filomena. La pareja irradia felicidad junto a su único hijo, de 3 años, con el que comparten sus ratos más divertidos.

La crisis sanitaria actual ha provocado que los pequeños no puedan disfrutar todo el tiempo que quieran fuera de casa, pero el hijo del diestro ha encontrado la fórmula perfecta para pasárselo en grande con sus padres sin tener que salir a la calle. La presentadora y su marido han jugado junto a él al escondite por las habitaciones de su hogar y Eva no ha podido parar de reír con las ocurrencias del padre y del hijo para no ser encontrados.