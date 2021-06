Fabiola Martínez contesta a Bertín Osborne: "Tiene familia"

Las palabras de Bertín Osborne sobre su divorcio en su distendida charla con Paz Padilla en 'Mi casa es la tuya' han generado un gran revuelo. Unas palabras que no han caído en saco roto y que su exmujer, Fabiola Martínez, ha recogido dando a entender que no era del todo cierto lo que este decía.

Durante la emisión del programa de Telecinco, Osborne se sinceró con la jueza de 'Got Talent', a quien confesó sentirse bastante solo por no tener a su familia cerca "Lo que más me pesa es tener la edad que tengo y no tener una familia conmigo. A medida que cumples años y te sientes solo es muy jorobado", dijo durante el programa.