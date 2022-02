Fran Rivera, enfadado por las preguntas sobre el novio de Tana: "Respetad a mi hija, ella no tiene que soportaros"

Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo quieren alejar a su hija de los medios de comunicación. El torero y la empresaria han hablado en más de una ocasión del "orgullo" que sienten por Tana Rivera, que tiene 22 años, pero han decidido no volver a hablar de ella públicamente. Al menos así lo expresaba la propia Eugenia hace unos meses, cuando pedía ante las cámaras que la dejasen "al margen". "Yo estoy muy contenta de que sea así y esté al margen, que no entre en la rueda de reportajes, no me gusta nada", decía la hija de la duquesa de Alba, tal y como puedes ver en este vídeo.